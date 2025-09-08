9月7日までの2日間開催された「ぼうさいこくたい」で中越地震の教訓を振り返るトークセッションが行われました。7日に行われたトークセッションには中越地震の復興に尽力した長岡技術科学大学の上村靖司教授のほかフリーアナウンサーの藤井貴彦さん、Negiccoの2人が参加しました。上村教授が当時の資料から中越地震の被害や避難所の運営、その後の復興などを振り返ると、その経験をもとに備えの重要性につ