三重県御浜町では、超極早生のブランドミカン「みえの一番星」の出荷が行われています。御浜町の周辺では温暖な気候を生かして、およそ400の農家が超極早生ミカンを栽培していて、中でも糖度が10パーセント以上などの基準をクリアしたものが、「みえの一番星」のブランドで出荷されます。今年は雨が少なかったため、やや小さめですが、その分甘味が強くおいしいミカンに仕上がっているということです。収穫作業は9月