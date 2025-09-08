Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï9·î8Æü¡¢ÃæÂ¼ÂÀÃÏ¤Î¼ê½Ñ¼Â»Ü¤ò¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¸½ºß28ºÐ¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢190¥»¥ó¥Á87¥­¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É·ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£Âç³ØºßÀÒ»þ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡¢ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡¢²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯8·î¤ËË¡À¯Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂàÉô¤·¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ø¤Î³¤