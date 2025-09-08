珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)は9月1日、期間限定の新商品「スティックラスク オートンヌ」を発売した。「スティックラスク オートンヌ」同商品は、アイシングクリームを使用したラスクのシリーズの秋仕様。秋の味覚をイメージした。「蜜いも&ラム」、「キャラメル&カルヴァドス」、「カスタード&メープル」、「モンブラン&ラム」、「シャインマスカット&チーズ」の5種類を用意している。トッ