これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、大雨・洪水警報が新発田市・新潟市・聖籠町に、洪水警報は胎内市にも出ています。このほか、カミナリ・大雨・洪水注意報が出ています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。 ◆8日(月)これからの天気 雨は昼過ぎにはおおむね止み、晴れ間の出てくるところもあるでしょう。ただ、これまでの雨で土砂災害の危険度が高まっている恐れがありますので、引