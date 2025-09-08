日本時間9月8日。ギリシャ代表チームが、「FIBAユーロバスケット2025」のラウンド16でイスラエル代表と対戦し、84－79で勝利して準々決勝進出を決めた。 最大14点リードから点差を詰められたものの、イスラエルに一度もリードを許さない展開へ持ち込んだギリシャは、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が今大会最多の37得点に10リバウンド1アシスト1ブロックの大