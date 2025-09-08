昨夜（7日）、岡山市北区で、2階建ての住宅1棟が全焼しました。 【写真を見る】岡山市中心部で住宅全焼現場の写真 この火事で住民の男性1人が救急搬送されています。 きのう午後10時10分ごろ、岡山市北区大供表町の野村清人さん（44）の住宅で、「リビングが燃えている」と本人から消防に通報がありました。 消防が駆け付け、火は約3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟約25平方メートルが全焼した