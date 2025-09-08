８日前引けの日経平均株価は前営業日比６１１円７９銭高の４万３６３０円５４銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億４９７８万株、売買代金概算は２兆３８０２億円。値上がり銘柄数は１２０８、対して値下がり銘柄数は３３２、変わらずは７９銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に買いが広がり、日経平均は一時８００円を超える上昇で４万３８００円台まで上値を伸ばし、８月１８