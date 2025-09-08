西川は9月2日、1万人の睡眠実態を追った「nishikawa 睡眠白書 2025」を公開した。調査は 2025年7月4日〜7月5日、全国の18歳〜79歳の男女10,000人を対象に、インターネットで行われた。○若年層の「ソーシャルジェットラグ」が顕著に「ソーシャルジェットラグ」は、2006年にドイツの時間生物学者Roenneberg(ローエンバーグ)らが提唱した、平日の社会的な時間と、休日や自由な時間に体が求める生物学的な時間との間に生じるズレを指