石破総理は7日、緊急記者会見を開き「党内に決定的な分断を生みかねない」として自民党総裁を辞任すると正式に表明しました。 ■石破茂総理大臣 「まだやり遂げなければならないことがあるという思いもある中、身を退くという苦渋の決断をいたしました。党内に決定的な分断を生みかねないと考えたからであり。」 決断の理由としては、アメリカとの関税協議に「1つの区切りがついた」と説明しました。 7日夜、JR新潟駅前で