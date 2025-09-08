今回のお悩み「一人暮らしでガス代を抑える方法を知りたい」さまざまなものの値上げが続いているので、小さくてもできるところから節約しようと意識しています。ガス代も無理のない範囲で抑えたいのですが、一人暮らしでも効果がある節約術ってありますか？（30代前半／マーケティング）一人暮らしのガス代の月の平均額は、総務省の家計調査2024年単身世帯によると月3,056円です（※）。しかし、ガス代は都市ガスかプロパンガスか