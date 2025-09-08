前日に妻と喧嘩した男性のランチ【漫画】本編を読む学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2025年8月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だがくすっと笑えて、どこか読み続けたくなる作品だ。今回は4コマのギャグ漫画を2作品お届けするとともに、著者にギャグやお笑いの存在についても聞いた。■本日のランチは千円札！