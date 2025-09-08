南九州市で田んぼをキャンバスに見立てた「田んぼアート」が見る人を楽しませています。南九州市川辺町田部田の田んぼでは異なる色の稲を植え、絵を浮かびあがらせる「田んぼアート」が見頃を迎えています。2025年で15回目となる田んぼアートには、大リーグで活躍する大谷翔平選手が走っている姿と、南九州市のキャラクター「お茶むらい」が描かれています。2025年6月に地元の子どもたちや