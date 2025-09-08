［ルヴァンカップ準々決勝・第２戦］川崎 ３EX２ 浦和（合計スコア４−３）／９月７日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuこの男はなんなのか...。そう感じた人も多いだろう。延長戦までもつれこんだ浦和とのルヴァンカップ準々決勝・第２戦、またも川崎を救ったのが、167センチのアタッカー、伊藤達哉であった。これで公式戦５戦で６発という決定力とともに、突破力も半端ない。まさに身体がキレまくっているのである。2