8日午前、岩国市の民家で火事がありました。けが人はいませんでしたが家の住人や付近の人は「雷が落ちた音がした」と話していて警察と消防で出火の原因を調べています。火事があったのは岩国市岩国の民家です。瓦の屋根に穴が開いていてそこから煙が噴き出していました。消防によりますと8日午前8時40分ごろ「煙が出ている」と119番通報があったということです。この家に住む女性は無事で女性によりますと1階で食事をとっていたと