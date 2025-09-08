県内では、7日から降り続く雨で、大雨となっているところがあります。このあとも、下越では夕方にかけて土砂災害に警戒が必要です。 ■白井希咲記者 「先ほどから雨の降る勢いが強まっていて、ハイビームをつけていても視界がかなり悪いです。」 前線に流れこむ暖かく湿った空気の影響で県内は大気の状態が不安定になり、7日昼過ぎから断続的に激しい雨が降っています。 午前10時までの24時間で降った雨の量は、村