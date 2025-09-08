東洋水産は9月15日、「MARUCHAN QTTA」5種をリニューアル発売する。あわせて、新フレーバー「シビレ麻辣湯麺」も発売する。リニューアルした「MARUCHANQTTA」5種と新フレーバー1種リニューアルする商品は、「MARUCHAN QTTA シビ辛味噌ラーメン」「MARUCHAN QTTA シーフードラーメン」「MARUCHAN QTTA サワークリームオニオン味ラーメン」「MARUCHAN QTTA トマトクリーム味ラーメン」「MARUCHAN QTTA サッポロ一番みそラーメン」