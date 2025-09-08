8日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝148円08銭前後と、前週末午後5時時点に比べ13銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円47銭前後と41銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース