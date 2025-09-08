8日未明から明け方にかけて、月が地球の影に隠れて、赤黒く見える皆既月食が県内でも観測されました。皆既月食は、太陽・地球・月が一直線に並び、月が地球の影に隠れて起こる現象です。県内でも天気に恵まれ、各地で皆既月食が観測されました。8日午前1時20分過ぎから月が欠けはじめ、午前2時半過ぎには地球の影と重なり、太陽のわずかな光で赤黒い月になる皆既月食となりました。皆既月食は約1時間20分間続き、午前5時前には