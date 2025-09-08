2025年9月8日、台湾メディア・中国時報は、石破茂首相が辞任の意向を示したことについて、「台湾有事は日本有事」という日本政府の姿勢に影響はしないという専門家の見解を報じた。記事は、当代日本研究学会理事長の王宏仁（ワン・ホンレン）教授が「自民党の歴史上、総選挙で2回続けて敗北した党首が留任する例はほとんどなく、石破氏の辞任は責任ある態度だ」と評価した上で、辞任表明により自民党と石破氏個人の支持率は上向き