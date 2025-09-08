8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比620円高の4万3630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万3630.54円に対しては0.54円安。出来高は3万4811枚となっている。 TOPIX先物期近は3133ポイントと前日比27ポイント高、現物終値比0.46ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43630+620