柳井市選挙区選出の県議会議員＝有近眞知子さんが記者会見を開き、来年2月の県知事選挙に無所属で立候補することを表明しました。(有近眞知子さん）「時代は県政が変わることを求めている、必ず変える、山口県の課題から逃げずに必ず向き合うということをここにお約束いたします」「山口県の未来を有近眞知子に託していただきたい、県民の皆さんも一緒に勇気を振るって戦っていただきたい」有近眞知子さんは、山口市徳地出身の42歳