ハイアール ジャパン セールスは、布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no（ミズキ ヌーノ）」2モデルを、2025年9月9日に全国の家電量販店およびホームセンター、インターネット通販などで発売する。上位モデルは水を60度に加熱、油溶性の汚れを落とす洗えない布製品を水で洗える、水の掃除機「MIZUKI」シリーズ第2弾。洗濯機に入らないソファや車のシート、取り外しや持ち運びがしにくく洗いにくいカーペットやベビーカーなどの布製品