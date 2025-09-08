アメリカの宝くじで、史上2番目に高額な2600億円あまりの当たりが出ました。【映像】当たりくじが販売された店「パワーボール」と呼ばれる6つの数字を当てる宝くじで6日、ミズーリ州とテキサス州で販売された2枚のくじが、全ての数字を的中させる大当たりとなりました。5月から42回連続で当選者が出ておらず、積み上がっていた賞金は17億8700万ドル、日本円で約2620億円になりました。賞金は2人で山分けとなり、年金方式で8