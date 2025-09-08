AlbaLinkは9月2日、「実家のお墓に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年8月27日、全国の男女500人を対象にインターネットで行われた。○実家のお墓に関する悩み実家のお墓に関する悩み全国の男女500人に「実家のお墓に関する悩み」を聞いたところ、1位は「遠くて行きにくい(35.8%)」だった。2位「継承者がいなくなる(21.4%)」と答えた人の割合も20%以上と高くなっている。3位「不便な場所にある(12.2%)」、4位「今後の