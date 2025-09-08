【国際親善試合】メキシコ代表 0−0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】三笘薫の「魔法フェイント」日本代表のMF三笘薫が、超絶的なターンを披露。海外のファンをも魅了した。アメリカ遠征中の日本時間9月7日、カリフォルニア州でメキシコ代表と対戦し、0−0で引き分けた。残念ながらゴールは奪えなかったが、左WBで先発した三笘は随所で持ち前のテクニックを発揮。とりわけ注目されたのが、43分の