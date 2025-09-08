【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】決定機阻止→イエローの瞬間日本代表FW上田綺世が倒されたシーンを巡って、ファンが怒りを露わにした。決定機阻止の場面で主審が提示したのはイエローカード。VARが介入してレッドカードへと変更されたが、不可解な判定にSNS上で大荒れとなっている。アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオ