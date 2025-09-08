ロレックスを奪おうとした女の腕をひねり上げたときの様子を再現するローレンス・シュワルツさん（８７）/WCBS via CNN Newsourceニューヨーク・マンハッタン（ＷＣＢＳ）米ニューヨーク在住の男性（８７）が、自身が身に着けていたロレックスの腕時計と、妻の宝飾品を路上で強奪しようとした男女２人を撃退した。ローレンス・シュワルツさんが３日午前１１時ころ、妻とマンハッタンの高齢者施設に徒歩で向かっていたところ、容疑