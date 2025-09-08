酒に酔った乗客の女性にわいせつな行為をしたとして、タクシー運転手の男が逮捕されました。警視庁によりますと、タクシー運転手の藤田勝人容疑者はことし6月、東京・千代田区に停車したタクシーの車内で、乗客の20代の女性にキスするなどの、わいせつな行為をした疑いがもたれています。藤田容疑者は酒に酔って車内で寝ていた女性にわいせつな行為をしたとみられ、女性が違和感を覚えて目を覚まし、110番通報したことから事件が発