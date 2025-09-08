メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）がボルティモア・オリオールズの菅野智之投手（35）との日本人対決で快音連発。2打席連続ホームランで、リーグトップに1本差と迫りました。9月は、いまだ勝利無し。ここ2試合連続サヨナラ負けのドジャースですが、やっぱり頼りになるのは大谷翔平選手。菅野投手とのメジャー初対戦となった第1打席。外角高めのシンカーを捉えると、センターへの第47号ホームラン。チ