金沢市にあるオウム真理教の後継団体「山田らの集団」の拠点施設で8日、公安調査庁による立ち入り検査が行われています。 この立ち入り検査は、団体の活動実態を明らかにするもので、金沢市昌永町の施設では去年12月以来、30回目となります。8日朝8時ごろから警察や公安調査庁の職員が集まり、複数回、施設のインターホンを押しましたが応答はなく、現在も呼びかけには応じていません。 これまでの立ち入り検査では、