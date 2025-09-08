職員らへのセクハラを認定され辞職した岐阜県岐南町の小島英雄前町長が、9月7日投開票の町議選で当選し、証書を受け取りました。8日朝、選挙管理委員長から当選証書を受け取った小島前町長。2024年、町の第三者委員会で「尻を触る」など複数の女性職員への少なくとも99のセクハラ行為を認定され辞職していましたが、7日投開票の町議選で908票を獲得し、2位で当選を決めました。小島英雄前町長：「議員として住民のために頑張っ