独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターはこのほど、「令和6年度 飲酒と生活習慣に関する調査」の結果を発表した。調査は2024年8月20日〜11月19日、全国の成人8,000名を対象に自記式アンケート方式で行われた。○飲酒経験について生涯において「飲酒経験がある」と回答した人の割合は、全体で86.6%(男性93.9%、女性80.7%)だった。また、過去1年間において「飲酒経験がある」と回答した人は、64.1%(男性75.2%、女性55.1%)とな