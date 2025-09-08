福岡市で8日朝、自転車の安全な利用を呼びかける街頭キャンペーンが行われました。■警察官「自転車に乗る方は、マナーを守って通行しましょう。」福岡市早良区の交差点で行われたキャンペーンには、警察や交通安全推進協議会などが参加し、交差点での一時停止やヘルメットの着用など、自転車マナーの向上を呼びかけました。また、傘をさしながら自転車を運転していた人に対し、警察官が指導を行いました