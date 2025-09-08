石破首相が辞任する意向を表明したことを受けて8日、自民党福岡県連の会長が取材に応じ、「分断を起こすことがなくて良かった」などと述べました。これまで自民党福岡県連は、臨時総裁選の対応について協議していましたが、結論には至らず、書面提出期限の8日、決定する予定でした。石破首相がこのタイミングで辞任する意向を固めたことについて、自民党福岡県連の松本国寛会長は次のように述べました。■自民党福岡県連・松本国寛