■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/4、NYダウ＋350ドル高、45,621ドル2）9/5、NYダウ▲220ドル安、45,400ドル【前回は】相場展望9月4日号米国株: トランプ事案が最高裁へ、不透明感強まり米国株安へ日本株: 海外短期筋が、朝方だが売り始めたため、慎重に●2．米国株：景気後退と物価上昇のスタグフレーションへの懸念が深化1）米国8月労働市場は本格的な悪化局面入りの懸念深まる・米国雇用者数は＋2.2万