稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#86が7日放送。#86は上白石萌歌に激似の日本一かわいい高校1年生、Snow Man・目黒蓮に激似の日本一かっこいい高校1年生、森七菜に激似の日本一かわいい中学1年生ら、日本一のイケメン＆美女が大集結！さらにお母さんも交えた禁断の恋愛トークでスタジオは大盛り上がりとなった。【写真】『中1ミスコン』グランプリの衣愛も出演『高1ミスコン』でグランプリ