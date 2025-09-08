Ｂｏｙｓｂｅの岩倉司（１６）が、８月の大阪松竹座公演「Ｂｏｙｓｂｅ８ＳｕｍｍｅｒＬｉｖｅ」で、充実の夏を過ごした。メンバー全員が高校生になって迎えた初めての公演。「大人っぽい曲は挑戦でした。今までかわいらしい部分があったから、今回は大人っぽい色気を出せるように頑張りました」と、手応えを感じた公演を振り返った。―今回の公演で一番気合を入れた場面は。「僕たち全員高校生ということで。まず