阪神タイガースが9月7日にリーグ優勝を果たし、パブリックビューイングが行われた高知県安芸市では多くのファンが歓喜に包まれました。マジックを1とした阪神タイガースのリーグ優勝を見届けようと7日夜、安芸市のすまいるあきでパブリックビューイングが行われ、大勢のファンが詰めかけました。試合が動いたのは2回裏、高寺の犠牲フライで阪神が先制します。6回に1点を追加。そして試合は9回