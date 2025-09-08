空から見た薩拉烏蘇遺跡。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト9月8日】中国科学院古脊椎動物・古人類研究所の陳福友（ちん・ふくゆう）副研究員はこのほど、考古学チームを率いて薩拉烏蘇（サラウス）遺跡内の米浪溝湾で発掘調査を行い、引き続き同遺跡の遺物の分布範囲を探った。薩拉烏蘇遺跡公園は、中国華北地域の黄河流域にある旧石器時代中期（約10万年から5万年前）の人類文化遺跡で、内モンゴル自治区オルドス市