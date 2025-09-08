お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が7日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。かつての“ひな壇批判”での炎上について言及した。この日、相方・梶原雄太とそろって出演。占星術のホロスコープで占う彌彌告さんは西野について「思考のあり方がアウトプット型になって、世の中に対して何かを提唱したりとか、言わずにはいられなくなっちゃう」と指摘した。これ