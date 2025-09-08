70年以上の歴史を誇るブライトリングのパイロットウォッチ「ナビタイマー」に新作「ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 ジャパン エディション」（181万5000円）が登場しました。ブランドを代表するアイコニックなコレクションがまとったのはメインダイヤルとインダイヤル、フランジまで黒1色で統一したシックなワントーンデザイン。18Kレッドゴールドの芳醇な輝きがラグジュアリーな空気を醸し出す、まさに大人のためのタイムピー