作詞家・松本隆の作詞活動55周年を記念したオフィシャルプロジェクト『風街ぽえてぃっく2025』が、9月19日と20日に東京・東京国際フォーラム ホールAにて開催される。これに先立ち、松本がパーソナリティを務めるTBSラジオ『松本隆 風街ラヂオ』の9月7日放送回では、20日の『第二夜：街編』に出演する南佳孝が、ゲスト出演した。番組では、南と松本の出会いが52年