俳優の杉本哲太（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。おいしそうな“男スイーツ”を紹介した。【写真】「並べ方が可愛すぎます」杉本哲太が披露した“男スイーツ”杉本は「休みの日にたまに食べたくなるパンケーキ」と書き出し、イチゴとバナナを添えてみたと紹介。「#パンケーキはレンチン #切って添えただけ」と“男らしい”作り方をハッシュタグでつづった。この投稿にファンからは「哲ちゃん、甘党なんだ…」「並べ