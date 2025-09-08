東京・新橋のガールズバーで、当時18歳の女性従業員を殺害した罪に問われた50歳の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。千明博行被告は去年10月、港区新橋のガールズバーで当時18歳だった女性従業員の首などをナイフで複数回切りつけ殺害した罪に問われています。8日の初公判で、千明被告は起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、「千明被告は金銭を支払い性交する相手をマッチングアプリで探していたところ、被害