アメリカのトランプ大統領は7日、石破総理大臣が辞任する意向を表明したことについて、「驚いている」と述べました。トランプ大統領「彼を知っていたし、好感を持っていたので驚いている。彼はとても良い人だと思っていた。我々はとてもうまくやっていた」またアメリカ国務省は「日米同盟はこれまで以上に強固になっている。日本政府との協力を維持することを楽しみにしている」とコメントしています。韓国大統領府関係者は日韓関