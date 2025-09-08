秋篠宮家の長男・悠仁さまは、成年式を終えた報告をするため、8日朝、三重県の伊勢神宮を参拝されました。8日午前8時過ぎ、悠仁さまは伊勢神宮の外宮に到着されました。モーニング姿で手にシルクハットを持った悠仁さまは、地元の幼稚園児や職員らが見守る中、静かに参道を進まれました。その後、外宮に玉串をささげて拝礼し、成年式を無事に終えたことを報告されました。続いて、皇室の祖先とされる天照大神がまつられている内宮