石破首相の辞任表明から一夜明け8日、自民党は緊急の役員会を開き臨時の総裁選を行うことを正式に決めました。一方、茂木前幹事長が立候補の意向、林官房長官が出馬検討を表明するなど、ポスト石破レースが早くも活発化しています。石破首相に辞任を求める国会議員らに署名を提出させる動きは首相の辞任表明で回避されました。自民党は8日から次の総裁選びが本格的にスタートします。自民党は、石破首相の辞任表明を受け、臨時の役