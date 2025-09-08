三重県で東海3県の県議会で初めて、参政党が議席を獲得しました。 【写真を見る】参政党が東海3県の県議会で初の議席獲得 新人･難波聖子氏(45)が三重県議に当選 次点と20票差 ｢日本人ファースト｣や県内｢メガソーラー規制｣など訴える 9月7日投開票の三重県議補欠選の桑名市・桑名郡選挙区には、定数2人に対して5人が立候補し、このうち参政党の新人・難波聖子氏（45）が次点の候補と20票差で初当選しました。