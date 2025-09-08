プロ野球阪神の石井大智投手が7日夜、連続無失点記録を48試合に伸ばし、チームの史上最速のリーグ優勝に貢献しました。石井投手は7日夜の広島戦で、2対0でリードする8回に登板。ヒットは打たれたものの、要所を締めて1回を無失点に抑えました。連続無失点のプロ野球記録を48試合に伸ばした石井の活躍も光り、阪神は7日夜、プロ野球史上最も速いリーグ優勝を果たしています。残り17試合の阪神のリー